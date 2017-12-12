تحذيرات من الوضع الإنساني المزري في كوريا الشمالية

حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “زيد بن رعد”، من أخطار تهدد بملايين الكوريين الشماليين المعتمدين على الإغاثة الدولية في ظل العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.

وعقد مجلس الأمن البالغ عدد أعضائه 15 دولة اجتماعه السنوي الرابع بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

رغم اعتراضات من الصين التي رأت أن الاجتماع قد يتسبب في تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

ونددت بعثة كوريا الشمالية في الأمم المتحدة باجتماع أمس الاثنين، وقالت إنه “إجراء يائس من القوى المعادية.

والتي تخسر المواجهة السياسية والعسكرية مع كوريا الشمالية التي ارتقت علنا إلى مصاف الدول الحائزة للأسلحة النووية”.

وللإشارة فمن المقرر أن يعقد مجلس الأمن اجتماعا وزاريا بشأن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية يوم الجمعة.