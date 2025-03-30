تحذيرات من تسونامي.. زالزال بقوة 7.3 درجات يضرب مملكة تونغا

حذرت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي من احتمال وقوع تسونامي قبالة سواحل مملكة تونغا.

وجاء هذا التحدير عقب الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل مملكة تونغا بقوة 7.3 درجات على مقياس ريشتر.

كما حذر النظام الأميركي من تسونامي مؤكذا أن “موجات تسونامي خطيرة ناتجة من هذا الزلزال يمكن أن تحصل ضمن شعاع 300 كلم حول مركز (الزلزال).

ووفقا وفي لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي حدد مركز الزلزال 76 كيلومترا جنوب شرقي مدينة بانغاي على عمق 10 كيلومترات.

وللإشارة مملكة تونغا في منطقة بولينيزيا تضم أكثر من 170 جزيرة في جنوب المحيط الهادي ويقطنها نحو 1.7 ألف شخص.