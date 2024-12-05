تحذيرات من تسونامي.. زلزال بقوة 7 درجات يضرب كاليفورنيا الأمريكية

ضرب زلزال عنيف بقوة 7 درجات، مساء اليوم الخميس، قبالة ساحل شمال كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية .

وحذرت سلطات كاليفورنيا من حدوث “تسونامي” على امتداد مسافة طويلة من سواحل ولايتي كاليفورنيا وأوريجون.

وحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية فإن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات. وحدد مركزه بـ 63 كيلومتراً غربي بلدة فيرنديل منخفضة الكثافة السكانية على ساحل شمال كاليفورنيا.

وحذر المركز الوطني من “تسونامي” في أمريكا لمنطقة تمتد على مسافة طويلة على الساحل الغربي للولايات المتحدة. من ديونز سيتي بولاية أوريجون حتى سان فرانسيسكو وسان خوسيه جنوباً بولاية كاليفورنيا، بامتداد 643 كيلومتراً.