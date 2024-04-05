تحذيرات من تغيرات مناخية حادة قبل عيد الفطر!

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تقلبات جوية حادة ضمن توقعاتها حول حالة الطقس غدا في مصر.

وحسب الأرصاد، فإن ذلك يأتي وسط تقلبات حادة في الأرصاد الجوية تستمر لمدة 4 أيام.

والتي يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث من المتوقع أن تستمر حتى أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس اليوم وغدا في مصر يشهد اضطرابًا في الأحوال الجوية. إذ تسود أجواء حارة اليوم، وتصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى 31 درجة.

بينما يبدأ انقلاب حاد في الأحوال الجوية بدءًا من غدًا يصاحبه سقوط أمطار وانخفاض كبير في درجات الحرارة.

وأوضحت الأرصاد الجوية، فاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة، إذ يشهد طقس غدا السبت في مصر، فرص لسقوط أمطار خفيفة على 11 محافظة من السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة، انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تصل إلى 4 درجات على كافة الأنحاء. ونشاط الرياح التي تزيد إحساس المواطنين ببرودة الجو.