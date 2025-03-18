تحذيرات من غزو الجراد بهذه الولايات 

حذّر المعهد الوطني لحماية النباتات من غزو الجراد الصحراوي لمناطق فلاحية في ولايات الجنوب والهضاب.

وأكّد المعهد، في بيانه، أن مناطق متفرقة من الوطن ستشهد خلال الأيام المقبلة رياحاً جنوبية-شرقية قوية، من الممكن أن تنقل الجراد.

ويمكن لتلك الرياح أن تنقل الجراد الصحراوي من مناطق جنوب الأطلس الصحراوي نحو ولايات الوسط والشرق والجنوب الشرقي.

وأشار المعهد إلى أن 14 ولاية مهدّدة بغزو الجراد الصحراوي. وهي:

بسكرة، ورقلة، الوادي، تقرت، المنيعة، المغير، الجلفة، الأغواط، أولاد جلال، تبسة، خنشلة، باتنة، سوق أهراس، والمسيلة.

في الأخير، ينصح المعهد الفلاحين وعموم المواطنين بتوخي الحيطة والحذر والإبلاغ الفوري عن ظهور أولى أسراب الجراد.