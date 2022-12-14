تحذيرات من مسحوق “أميلا”.. الشركة ترد بقوة

ردت مؤسسة بروماسيدور في بيان توضيحي بخصوص ما تم تداوله من تحذيرات عبر منصات التواصل الإجتماعي من إستخدام الاطفال لمسحوق “اميلا” كمادة مخذرة.

وأوضحت الشركة في بيان لها نشر عبر الصحفة الرسمية لحماية المستهلك apoce ان مسحوق “أميلا” الفوري مطابق للقوانين ولا يشكل اي خطر صحي.

وأكدت شركة بروماسيدور في ذات البيان أن مسحوق “أميلا” الفوري يستخدم لإعداد المشروبات الفورية. كما ان هذا المسحوق علامة تجارية تتوافق مع المعايير الصحية الجزائرية والدولية.

وأشارت بروماسيدور ان مسحوق أميلا عبارة عن عصير مسحوق يتم إستهلاكه مخففا 1.5 لتر من الماء. كما ان طريقة إستخدامه موجودة على الكيس وهي الكيفية الصحيحة لإستهلاكه.

وذكرت شركة بروماسيدور بانه في سنةى 2018 تم غلق وبشكل مؤقت إنتاج مسحوق “أميلا ” وذلك للتحقق من إحتوائه على مادة مخذرة. وتم أن أكدت التحاليل المخبرية خلوة هذا المسحوة من هاي مادة مخذرة ليتم بعد ذلك بأسابيع إعادة إستئناف عملية الإنتاج.

كما أكد نتائج التحاليل إمتتثال هذا المنتوج إلى لأشد المعاير الجزائرية والدولية صرامة وخلوه من مادة بيرازول وبهذا فإنه لا يشكل أي خطر على صحة المستهلك.