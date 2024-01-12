تحذيرات من نفاد الوقود بمستشفى شهداء الأقصى وسط غزة

كشف مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، إن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة على وشك التوقف عن العمل بسبب نفاد الوقود الذي يشغل مولدات الكهرباء.

وأضاف ذات المصدر، نقلا عن مدير مستشفى شهداء الأقصى، ان الوقود سينفد من المستشفى بعد نصف ساعة. محملا جهات الاختصاص المسؤولية الكاملة.

وطالب المكتب الحكومي، دول العالم بالتدخل الفوري لإمداد المستشفى الوحيد، الذي لا يزال يعمل وسط قطاع غزة، بالوقود.

وذلك قبل الإعلان عن وفاة عشرات المرضى والجرحى والأطفال في أقسام العناية المركزة والحضانة.

وكشف مدير مستشفى شهداء الأقصى، ان هناك أطفال ومرضى يتهددهم الموت بسبب توقف المولدات الكهربائية.