تحذيرات من وجود طيور ضارة على محصول عباد الشمس في أربع ولايات

حذّر المعهد الوطني لحماية النباتات اليوم الثلاثاء في بيان له. فلاحي ولايات باتنة وميلة والمدية واولاد جلال، من وجود طيور ضارة على محصول عباد الشمس.

وأوضح البيان أن “شبكة المراقبة الخاصة بالمحطات الجهوية للمعهد الوطني

لحماية النباتات كشفت وجود عصافير ضارة على محصول عباد الشمس في ولايات باتنة

وميلة والمدية واولاد جلال”، مضيفا أن “المعهد يوصي، لهذا الغرض فلاحي هذه المناطق بتشديد المراقبة وإخطار مصالح الحمايةالنباتية الأقرب إليهم”.

ولفت المعهد في هذا الصدد إلى وجود أصناف عديدة ومختلفة من الطيور التي تسبب

أضرارا للمحاصيل الكبرى, وبالأخص عباد الشمس، تؤدي إلى خسائر كبيرة في

المردود، خاصة وأن هذه الفترة تتزامن مع تكاثرها، حيث تحتاج فيها العصافير إلى

الأكل.