تحذير.. أمواج جد عالية اليوم وغدا الخميس!

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من ارتفاع أمواج البحر اليوم وغدا الخميس عبر عدة سواحل وطنية.

وأوضحت نشرية خاصة للمصالح نفسها، أن الارتفاع الأقصى للموجة قد يصل أحيانا مرتين الارتفاع المرتقب.

حيث ستشهد المناطق الساحلية على غرار دلس، أزفون، بجاية جيجل، القل، سكيكدة، عناية والقالة، أمواج شمالية اليوم الأربعاء. وتستمر إلى غاية الساعة 20:00، حيث سيتراوح علو الأمواج ما بين 1.5 و 2 متر.

كما ستشهد سواحل بوزجار، وهران أرزيو مستغانم، تنس، الجزائر ودلس أمواج جد عالية اليوم وتستمر إلى غاية يوم غد الخميس. على الساعة 18:00.

ومن المتوقع أن يتراوح ارتفاع الموجة ما بين 1.5 و 2 متر وليزداد محليا ما بين 2 و 2.5 متر بين أرزيو ودلس.

أما سواحل مرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف وبوزجار ستعرف هي الأخرى ارتفاع أمواج البحر بداية من زوال اليوم الأربعاء على الساعة 15:00 ويستمر إلى غاية يوم الخميس على الساعة 03:00.

حيث سيصل ارتفاع الموجة إلى 1.5 متر.

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