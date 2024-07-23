تحذير الصيادين والمصطافين من نزول البحر المتوسط ابتداء من هذا التاريخ

حذر الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المصرية، الصيادين والمصطافين. من نشاط الرياح وارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط من 25-29 يوليو. مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وحسب ذات المتحدث من المتوقع نشاط الرياح الشمالية الغربية على شواطىء ساحل البحر المتوسط. “الضبعة - بلطيم – العلمين- الإسكندرية-دمياط- بورسعيد”.

وتتوالى الموجات شديدة الحرارة بدون انقطاع وترتفع درجة حرارة الليل. مما يؤدى إلى زيادة حاجة كافة المحاصيل لمياه الرى بأكثر من 15-20 % عن المعدل. ويصاحب الحرارة العالية زيادة اكبر في الطاقة الحرارية ( الإشعاع الشمسي ) .