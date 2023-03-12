تحذير خطير.. كويكب مدمّر سيضرب الأرض في هذه السنة

في تحذير خطير، نبّهت وكالة الفضاء الأميركية ناسا من حدث جلل قد يطال الأرض سنة 2046. وتحديدا في 14 فيفري أي في “عيد الحب”.

فقد أشارت الوكالة، إلى أن هناك إحتمالا أن يضرب كويكب مدمر بحجم برج بيزا المائل الأرض في هذا التاريخ. ولفتت إلى أن الكويكب المكتشف في 28 فيفري، والمسمى 2023 DW. قد يشهد إقترابا خطيرا من الأرض بعد نحو 20 عاما من الآن. تحديدا في 14 فيفري في الساعة 4:44 مساء بالتوقيت الشرقي.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل”، أكدت أن المكان الذي سيقع فيه الإصطدام غير معروف بعد. مع وجود إحتمال 1 من بين 600 بأن يصطدم مباشرة بكوكبنا. حسب ما غرد مسؤولون من مكتب تنسيق الدفاع الكوكبي التابع لناسا. ويقدر أن قطر الكويكب 2023 DW يبلغ نحو 165 قدما (50 مترا). أو تقريبا ما يعادل طول حوض السباحة الأولمبي.

كما شرح علماء أنه اعتبارا من 8 مارس، توقع مركز تنسيق الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة الفضاء الأوروبية أن هناك إحتمالا واحدا من بين 625 لاصطدام الكويكب مباشر بالأرض. فيما تستمر إعادة حساب هذه الإحتمالات يوميا.

وفي حال إصطدام الصخرة الفضائية 2023 DW مع كوكبنا، فإن الحدث يسكون مشابها لحدث تونغوسكا بقوة 12 ميغا طن الذي ضرب سيبيريا قبل 114 عاما.

يشار إلى أن هذا الكويكب كان تسبب بانفجار نووي كاد أن يدمر منطقة حضرية كبيرة، لكنه سقط في غابة، ما أدى إلى بتر أكثر من 80 مليون شجرة.

وكالة ناسا تعلن عن اكتشاف 2023 DW

وأعلنت وكالة ناسا عن اكتشاف 2023 DW، مشيرة إلى أن الأمر يستغرق عدة أسابيع من البيانات لتقليل حالات عدم اليقين والتنبؤ بشكل مناسب بمداراته لسنوات في المستقبل.

في حين تغيرت احتمالية اصطدام الكويكب بالأرض خلال الأسبوع الماضي. وفي الأول من مارس، أظهر عالم فلك إيطالي أن هناك إحتمالا واحدا من كل 12000 احتمالا لاصطدام 2023 DW بالأرض. لكن الإحتمالات زادت في اليوم التالي إلى واحد من كل 710، والآن بلغت الاحتمالات واحدا من كل 560.

ويصنف 2023 DW حاليا على رأس قائمة مخاطر وكالة ناسا برقم 1 على مقياس تورينو، ما يعني أنه لا يوجد سبب للقلق حتى الآن. كما لن يكون التأثير المباشر لـ2023 DW. مثل الكويكب الذي قتل الديناصورات البالغ عرضه 12 كيلومترا، والذي تحطم على الأرض قبل 66 مليون سنة.

إلا أنه رغم ذلك، قد يتسبب 2023 DW في أضرار جسيمة إذا سقط بالقرب من مدينة رئيسية أو منطقة مكتظة بالسكان.

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