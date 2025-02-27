تحذير.. صحتكم في خطر بسبب التحاليل الطبية! 

حذّر خبراء ودكاترة في البيولوجيا الطبية، من إجراء التحاليل الطبية عند مخابر أو صيدليات غير مختصة في ذلك. ولا تتوفر على طبيب مختص في البيولوجيا الطبية. خاصة وأنه مابين 70 إلى 80 بالمائة من القرارات الطبية تعتمد على نتائج التحاليل الطبية.

وقال عقون عادل النائب الأول لرئيس النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية، خلال يوم دراسي حول التنظيم والممارسة في البيولوجيا الطبية وطب المخبري في الجزائر. أن التحاليل الطبية هي تخصص طبي مختص مستقل بذاته. يمارس من طرف أطباء وصيادلة مختصين يحملون شهادات طبية متخصصة في البيولوجيا الطبية. كما أن قانون الصحة في سنة 2018 نصّ على أن حمل شهادة دراسات طبية متخصصة ضرورية لفتح مخبر للتحاليل الطبية.

وكشف عقون، أنه في الآونة الأخيرة ظهر دخلاء على المهنة يمارسون مهنة التحاليل الطبية من صيدليات ومراكز تشخيص طبي لا تحتوي على أطباء. خاصة بعد صدور مرسوم تنفيذي يعطي صلاحيات كبيرة للبيولوجيين الأساسيين ليس لهم علاقة بالبيولوجيا الطبية.

من جهته أشار شاشوة عبد الحليم رئيس الجمعية الوطنية لمخابر التحاليل الطبية، أن البيولوجيا الطبية مرحلة أساسية في طريق العلاج. حيث أن أكثر من 70% من التشخيصات الطبية مبنية على نتائج التحاليل الطبية. كما أن البيولوجيا الطبية تعتبر تخصص طبي مستقل بذاته يتم ممارستها من طرف اطباء وصيادلة متحصلين على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة في البيولوجيا الطبية.

وأضاف المتحدث، أنه في الأونة الأخيرة ظهر دخلاء يمارسون المهنة بتساهل و أحيانا بتصريح من السلطات الطبية. وتسجيل تجاوزات في القطاعين العام والخاص رغم إخطار السلطات حول خطورة الوضع مرارا وتكرارا. كما نسجل أيضا غياب تشريع واضح يخص هذا القطاع و الأسوأ اصدار تشريعات ضد القوانين تضر بشكل كبير بالنظام الصحي الوطني

حيث ترتقى بعض الممارسات ت إلى تهديد الأمن الصحي الوطني.

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