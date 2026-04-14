تحذير لمستخدمي “آيفون” من احتيال الكتروني يُهدد بسرقة بياناتهم

حذّر خبراء في الأمن السيبراني من انتشار عملية احتيال إلكتروني جديدة تستهدف مستخدمي “آيفون” حول العالم.

وتهدف عملية الاحتيال إلى سرقة البيانات المصرفية والمعلومات الشخصية عبر رسائل بريد الكتروني مزيفة تبدو وكأنها صادرة عن شركة آبل وخدمة iCloud.

وتقوم هذه العملية على إرسال رسائل تزعُم أن مساحة تخزين iCloud الخاصة بالمستخدمين قد امتلأت. وتحثّهم على ترقية حساباتهم بشكل عاجل لتجنّب فقدان الصور ومقاطع الفيديو. وتعطّل خدمات النسخ الاحتياطي والتطبيقات المرتبطة بالخدمة. وتتضمن الرسائل رابطا أو زرا يدعو إلى تنفيذ الترقية.

إلا أن تقارير صُحفية، من بينها صحيفة الغارديان، تشير إلى أن هذا الرابط يقود المستخدمين إلى مواقع إلكترونية خبيثة مصممة لسرقة البيانات الحساسة، بما فيها المعلومات المصرفية.

وفي حال قيام المستخدمين بإدخال بياناتهم أو تنفيذ عمليات دفع. يمكن للمحتالين استغلال هذه المعلومات في سرقة الأموال أو بيعها في السوق السوداء على الإنترنت.

كما أفادت تقارير بأن بعض هذه الرسائل تتخذ طابعا أكثر تهديدا، حيث تُحذّر المستخدم من إغلاق حساب iCloud خلال 48 ساعة إذا لم يتم اتخاذ إجراء فوري.

وقالت منظمة Which البريطانية لحماية المستهلك إن هذه الحملة الاحتيالية واسعة الانتشار. داعية مستخدمي أجهزة آبل إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع الرسائل المشبوهة أو الروابط غير الموثوقة.

كما أُبلغ عن رسائل بريد الكتروني أخرى تنتحل هوية iCloud، وتدّعي أن جميع الصور والبيانات ستُحذف في حال عدم الاستجابة. ما يزيد من الضغط النفسي على الضحايا لدفعهم إلى التفاعل السريع.

وأصدرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تحذيرا بشأن هذه الأساليب. مؤكدة ضرورة التواصل مباشرة مع شركة آبل عبر قنواتها الرسمية عند تلقي أي رسالة مشبوهة، وعدم النقر على الروابط المرفقة.

ونُشرت تجارب لضحايا على منصة Reddit أظهرت تلقيهم رسائل متكررة بعنوان “مساحة تخزين iCloud لديك ممتلئة”. تتضمن نصوصا مطولة توضح أن البيانات لم تعد تُحفظ وأن الصور ومقاطع الفيديو لا تُرفع إلى الخدمة.

وتحمل هذه الرسائل توقيعا مزيفا باسم “فريق iCloud”، في محاولة لإضفاء المصداقية عليها. كما تستخدم عناوين بريد إلكتروني تبدو قريبة من الرسمية لكنها في الواقع مزيفة.

ويُشار إلى أن بعض الرسائل الاحتيالية تأتي من عناوين بريدية مشبوهة مثل: [email protected]. بينما تؤكد مصادر أن العناوين الرسمية لشركة آبل تختلف عنها.

كما كشفت منظمة ConsumerAffairs عن رسائل نصية مزيفة تدّعي وجود مشكلة في حسابات Apple Pay أو عمليات شراء مرفوضة. وتطلب من المستخدمين الاتصال بأرقام هاتفية أو اتخاذ إجراءات عاجلة.

وفي حال الاستجابة، يقوم المحتالون بانتحال صفة موظفي دعم آبل أو ممثلين عن البنوك أو جهات رسمية. ويستخدمون معلومات شخصية مسروقة لإقناع الضحايا. قبل دفعهم لتحويل الأموال أو إرسالها عبر وسائل مختلفة مثل بطاقات الهدايا أو Apple Pay.

وأكدت منظمة ConsumerAffairs وجود علامات تحذيرية واضحة لهذه العمليات، أبرزها الرسائل غير المتوقعة. وطلبات الاتصال بأرقام غير رسمية، والضغط لاتخاذ قرارات سريعة. إضافة إلى طلب كلمات مرور أو رموز أمان.