تحذير مرهم للجلد “خطير” يسوق عبر صفحات وطنية!

حذرت منظمة حماية المستهلك الجزائرية، من مرهم “خطير ومسرطن”، يسوق عبر صفحات وطنية.

وأوضحت المنظمة، أن هناك مراهم تسوق في هذه الصفحات، يدعي أصحابها معالجتها لأمراض جلدية كـ”البرص”.

وأضافت منظمة حماية المستهلك، أن المراهم “الخطيرة” تحمل اسم “كلوفات 0.5 ميلغرام”، واسم المادة الفعالة فيه “clobétasol”.

وذكرت المنظمة،أن المرهم قد يؤدي الى الإصابة بسرطان الجلد وتلاشي الخلايات من بلد شقيق، يدعي المروجون له علاج “البرص” و”البهاق”.

وتقول المصلحة، أن المراهم متواجدة في الصيدليات الرسمية الجزائرية تحت اسم “clobecort”،و”clotasol” ولكن بتركيز منخفض بعشر مرات 0.05 ميليغرام.

وأشار المصدر،أن هذه الأدوية تستعمل بحذر وبتوصية طبية،لكون الإطالة في استعمالها مدة تتجاوز الاسبوع قد تؤدي إلى حروق ومضاعفات خطيرة.

وقالت المنظمة،أن الدواء المتواجد بطريقة غير شرعية،يكون في غالب الأحوال،مهربا من دولة شقيقة بعد دخولها إليها،عن طرق التهريب من إسبانيا.