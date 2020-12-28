تحذير مشدد لرامز جلال من تقديم برامج المقالب في رمضان المقبل

وجه نقيب الإعلاميين في مصر، تحذيرا مشددا للممثل ومقدم البرامج رامز جلال، من عواقب تقديم برامج المقالب في رمضان المقبل.

وأشار النقيب، إلى إن جلال لم يتقدم رسميا للانضمام لعضوية النقابة، وهو ما يحول بينه وبين تقديم البرامج.

كما أنه لن يسمح بعرض أي برنامج يتضمن سخرية من المشاهير أو محاولة لترويعهم.

ومن جهة أخرى، حجزت المحكمة الاقتصادية دعوى تتهم رامز جلال بالسرقة للحكم يوم 31 ديسمبر الجاري.

للتذكير، سبق وأن حاولت النقابة منع عرض برنامج “رامز مجنون رسمي” بنفس المبررات العام الجاري، ولكنها فشلت لأسباب قانونية.