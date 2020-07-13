تحذير من آثار كورونا.. المتعافون منه أيضا في خطر!

حذر أطباء في إيطاليا، من تداعيات على أجسام المصابين بفيروس كورونا، على المدى الطويل، التي قد تطال المتعافين أيضا.

ونقل موقع “سكاي نيوز العربية”، عن الأطباء في منطقة لومبارديا، إن كورونا ليس مجرد مرض يتسبب بإلتهاب رئوي، لكنه من الممكن أن يكون قاتلا ويعصف بالجسم كله.

وكشف الأطباء، أن كوفيد-19، أدى إلى مشكلات صحية عديدة لمرضى عاينوهم، مثل أمراض الكلى والتهابات العمود الفقري والسكتات الدماغية، والوهن المزمن.

كما حذر الأطباء، من أن بعض المرضى قد لا يتعافون أبدا من الفيروس.

وبينت الدراسات الأخيرة، أن هناك عدة تداعيات تطال أجزاء عديدة في الجسم، بعد الإصابة بكورونا، مثل الكلى والدماغ.

وأشار الأطباء إلى أن رصد التأثير الشامل للفيروس على جسم الإنسان لم يتحدد بعد، ذلك أن الفيروس لا يزال مرضا جديدا لا يعرف عنه الكثير.

وأوضح الأطباء، أن بعض المصابين، حتى وإن تعافوا، فإن قدرتهم على العمل بشكل صحيح وبتركيز ستقل بشدة.