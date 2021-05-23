تحذير من أزمة غذائية حادة بغزة: معاناة لا يمكن تخيلها

وذكرت تينغز، بتدمير الكيان الصهيوني، لمستودع المحاصيل الزراعية لموسم كامل، معتبرة إن هذا سيتسبب في أزمة غذائية بغزة.

كما أشارت منسقة الأمم المتحدة، إلى إن القصف الصهيوني الأخير، استهدف بعض المنشآت الطبية من بينها المعمل الطبي الوحيد في القطاع.

وأوردت تينغز، أن “سكان غزة تحملوا معاناة لا يمكن تخيلها خلال التصعيد الأخير”.

ودعت ذات المسؤولة، الجانبين الفلسطيني والصهيوني، لتعزيز وقف إطلاق النار وتفادي الاستفزازات.