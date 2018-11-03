تحذير من أمطار تتعدى 30 ملم في الولايات الشرقية

حذّرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، من تساقط أمطار على الولايات الشرقية للوطن.

وذكرت نشرية خاصة، اليوم السبت، أن كل من الولايات، تيزي وزو، بويرة، بجاية، جيجل، ميلة، برج بوعريريج، وسطيف ستشهد أمطار لا تتعدى 20 ملم.

وتصلح مدة النشرية، من نهار اليوم السبت، إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

في حين، تشهد كل من الولايات سكيكدة، عنابة، الطارف، قسنطينة، قالمة، وسوق اهراس، تساقط الأمطار من الساعة الثالثة بعد الزوال، إلى غاية السادسة من صبيحة الغد.

وستتعدى كمية الأمطار المرتقبة بهذه الولايات الـ 30 ملم محليا.