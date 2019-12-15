تحذير من أمطار تتعدى 50 ملم وثلوج على هذه الولايات !

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من أمطار غزيرة تتعدى 50 ملم.

وذكرت المصلحة، أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل عنابة، جيجل، سكيكدة، ميلة، سطيف، قسنطينة.

وأفاد الديوان، أن الأمطار المرتقبة يومي الثلاثاء والأربعاء، ستتراوح ما بين 35 ملم و50 ملم.

كما نبهت المصلحة من أمطار غزيرة تتراوح ما بين 30 ملم إلى 40 ملم في عشر ولايات.

وجاء في التحذير، أن الولايات المعنية، هي كل من العاصمة، البليدة، بومرداس، تيبازة، بجاية.

بالإضافة إلى تيزي وزو، بويرة، المدية، سطيف، برج بوعريريج.

وستشهد 19 ولاية تساقط ثلوج يومي الثلاثاء والأربعاء، على ارتفاع 900 متر و1100 متر.

ويبلغ سمك الثلوج المرتقبة ما بين 5 إلى 15 سم.

وتتمثل الولايات المعنية في البيض، سعيدة، سيدي بلعباس، النعامة، تيارت، الجلفة، المدية.

بالإضافة إلى البليدة، تيسمسيلت، عين الدفلى، سطيف، تيزي وزو، بجاية، بويرة، جيجل، ميلة، قسنطينة، باتنة، خنشلة.