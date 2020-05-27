تحذير من أمطار رعدية على المناطق الشرقية والجنوبية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاربعاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى كميتها 25 ملم محليا.

وحسب المصلحة فإن الأمطار مرتقبة على المناطق الداخلية الشرقية، من منتصف النهار لتستمر إلى غاية 21:00 ليلا من نهار اليوم.

وأضاف الديوان ان الولايات المعنية هي كل من خنشلة، تبسة، باتنة وسطيف.

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية بكميات تصل إلى 20 ملم، على المناطق الجنوبية.

وافاد الديوان ان الأمطار متوقعة بداية من الساعة 09:00 لتستمر إلى 21:00 ليلا من نهار اليوم على كل من تمنراست وإليزي.