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تحذير من أمطار رعدية غزيرة على الولايات الوسطى والشرقية

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تحذير من أمطار رعدية غزيرة على الولايات الوسطى والشرقية
بقلم أسماء.ع

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة، بداية من اليوم الأربعاء، في الولايات الوسطى والشرقية.

وذكرت النشرية الخاصة، أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، المسيلة، بسكرة، باتنة، سطيف، بجاية، ميلة، جيجل، سكيكدة،قالمة.

بالإضافة إلى، أم البواقي، برج بوعريريج، سطيف، خنشلة، تبسة، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، الطارف، عنابة.

وأضافت ذات المصلحة، أن تساقط الأمطار على الولايات الوسطى والشرقية سيتواصل الى غاية منتصف الليل.

وستتعدى كمية الأمطار المتوقعة -حسب ذات النشرية-  25 ملم محليا.


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