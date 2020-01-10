تحذير من أمطار رعدية غزيرة على هذه المناطق

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط الأمطار على الولايات الغربية والوسطى

و جاء في تنبيه المصلحة ان الولايات المعنية هي كل من سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر ، وهران ، مستغانم

غليزان ، تيسمسيلت ، الشلف ، المدية وعين الدفلى

وستكون الأمطار متوقعة بداية من منتصف نهار اليوم الجمعة إلى غاية فجر يوم السبت

كمية الأمطار قد تتعدى 30 ملم محليا

كما حذرت الأرصاد الجوية من إستمرار تساقط الأمطار الرعدية على المناطق الشمالية الوسطى

الولايات المعنية الجزائر العاصمة ، تيبازة ، البليدة، البويرة ، تيزي وزو ، بومرداس

وستستمر في التساقط إلى غاية ظهيرة اليوم الجمعة

حيث ستتعدى كمية الأمطار قد تتعدى 30 ملم محليا