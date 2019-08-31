تحذير من أمطار رعدية غزيرة في 25 ولاية !

حذّرت الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، على المناطق الساحلية الشرقية، والداخلية والجنوبية.

وفي تنبيه لها من الدرجة المستوى الثاني، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار، هي كل من غرداية، الأغواط، الجلفة، بسكرة، ميلة.

بالإضافة إلى باتنة، خنشلة، تبسة، سوق أهراس، قالمة، أم البواقي، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، الطارف، قسنطينة، عنابة، سكيكدة.

وجيجل، المدية، الوادي، ورقلة، تمنراست، أدرار، تندوف.

وأشار التنبيه، أن الأمطار المرتقبة ستكون بداية من صباح اليوم السبت، إلى غاية منتصف الليل.