تحذير من أمطار رعدية غزيرة وبَرَد على هذه الولايات!

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات البرد على 16 ولاية من الوطن.

وذكرت نشرية خاصة من ذات المصلحة، أن الولايات المعنية هي كل من عنابة، الطارف، سوق اهراس، قالمة، قسنطينة.

بالإضافة إلى، سطيف، برج بوعريريج، مسيلة، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، بسكرة، الوادي، ميلة.

وأشارت النشرية، أن الأمطار الغزيرة مرتقبة بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى 23 سا ليلا.

وأضاف الديوان، أن كميات الأمطار المتوقعة ستتجاوز 30 ملم حسب النشرية الخاصة.

ووضعت مصالح الأرصاد الجوية، تنبيه من الدرجة الأولى، يحذر من تساقط أمطار رعدية.

واضاف التنبيه أن الولايات المعنية هي كل من بجاية، جيجل، سكيكدة، الجلفة.

وستتجاوز كميات الأمطار المتوقعة 20 ملم إلى غاية 21 سا ليلا.