تحذير من أمطار رعدية في 22 ولاية !

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية على 22 ولاية من الوطن.

وذكر الديوان بتنبيه باللون الأصفر، أن 14 ولاية، شمالية وداخلية وجنوبية، معنية بالأمطار من الساعة السادسة صباحا إلى السادسة مساء.

وأضاف التنبيه، أن الولايات المعنية هي كل من العاصمة، تيبازة، الشلف، البليدة، عين الدفلى، المدية، تيسمسيلت.

بالإضافة إلى تيارت، سعيدة، البيض، الاغواط، غرداية، بشار، وأدرار.

ووضعت المصلحة، نشرية خاصة، بتساقط أمطار رعدية على 8 ولايات غربية داخلية.، من الساعة السادسة صباحا الى غاية السادسة مساء.

وأشارت النشرية ذاتها، أن الولايات المعنية، هي كل من مستغانم، وهران، عين تيموشنت، تلمسان، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس، النعامة.