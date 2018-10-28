تحذير من أمطار رعدية مرفوقة ببرد على 9 ولايات من الوطن

أخبار الجزائر
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تحذير من أمطار رعدية مرفوقة ببرد على 9 ولايات من الوطن صورة مركبة
بقلم أسماء.ع

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية مرفوقة ببرد، على 9 ولايات من الوطن.

وذكرت نشرية خاصة للمصلحة، أن الولايات المعنية بالأمطار، هي: عين تيموشنت، وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، معسكر، الشلف، سعيدة، غليزان، تلمسان.

وتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، ان الأمطار ستكون بداية من منتصف النهار، إلى غاية 9 صباحا من يوم الإثنين.

وأضاف، الديوان، أن كمية الأمطار المتوقعة ستتجاوز 30 ملم محليا طيلة مدة صلاحية النشرية.


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