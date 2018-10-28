تحذير من أمطار رعدية مرفوقة ببرد على 9 ولايات من الوطن
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حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية مرفوقة ببرد، على 9 ولايات من الوطن.
وذكرت نشرية خاصة للمصلحة، أن الولايات المعنية بالأمطار، هي: عين تيموشنت، وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، معسكر، الشلف، سعيدة، غليزان، تلمسان.
وتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، ان الأمطار ستكون بداية من منتصف النهار، إلى غاية 9 صباحا من يوم الإثنين.
وأضاف، الديوان، أن كمية الأمطار المتوقعة ستتجاوز 30 ملم محليا طيلة مدة صلاحية النشرية.
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