تحذير من أمطار غزيرة على الولايات الشمالية للوطن

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار غزيرة على الولايات الشمالية للوطن.

وذكرت المصلحة في نشرية خاصة، أن الولايات المعنية هي شلف، تيبازة، عين الدفلى، البليدة، المدية، تيزي وزو، بومرداس، البويرة والعاصمة.

بالإضافة إلى بجاية، جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة، الطارف، ميلة، سوق أهراس وقسنطينة.

وأشارت النشرية، أن الأمطار مرتقبة إبتداء من صبيحة اليوم إلى غاية منتصف النهار على الولايات الوسطى.

وأما الولايات الشرقية فستشهد أمطار غزيرة ابتداء من صبيحة اليوم إلى غاية فجر الأحد على الولايات الشرقية.