تحذير من أمطار ورياح في هذه الولايات!

أخبار الجزائر
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تحذير من أمطار ورياح في هذه الولايات!
بقلم أسماء.ع

حذّرت مصالح الارصاد الجوية، من تساقط أمطار غزيرة، ورياح في 8 ولايات من الوطن.

وذكر تنبيه من المصلحة، باللون الأصفر أن أربع ولايات غربية ستشهد، اليوم الأربعاء، أمطار غزيرة.

وأضاف الديوان، أن الولايات المعنية هي كل من مستغانم، وهران، عين تيموشنت، غليزان.

وجاء في التنبيه، أن الأمطار مرتقبة من الساعة التاسعة ليلا إلى غايةالثالثة من يوم الخميس.

ووضعت الأرصاد الجوية، تنبيه آخر، يحذر من  رياح قوية في أربع ولايات أخرى.

وأفادت المصلحة، أن الولايات المعنية، هي كل من باتنة، خنشلة، تبسة، بسكرة.

وترتقب الرياح القوية، على هذه الولايات من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثالثة بعد الزوال.


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