تحذير من إستعمال الحصى في شواء اللحوم: يسبب السرطان!

حذر الدكتور الباحث في الميكروبيولوجيا، بوجلال يوسف، لإذاعة البهجة، من الطبخ على الحصى، بعد تداولها بين الجزائريين، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الدكتور، إن الحصى يعتبر من المواد المسرطنة، أي يسبب السرطان بالإضافة لعدة أمراض أخرى منها تهيج البشرة، وتهيج العينين.

بالإضافة إلى إمكانية التسبب في مشاكل تنفسية خطيرة.

ونصح الباحث، بالإبتعاد عن هذه الطريقة المستعملة في الشواء واستعمال الطرق البديلة التي هي أقل خطرا على الأقل من الناحية الصحية.