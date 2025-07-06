تحذير من إستعمال دواء مقلّد “SINTROM 4 MG”

حذّرت مديرية الصحة والسكان لولاية تيزي وزو، من إستعمال دواء “SINTROM 4 MG” قد يكون علامة مقلّدة.

ووجهت مديرية الصحة لولاية تيزي وزو، تعليمة تحوز “النهار اونلاين” على نسخة منها، إلى مديري المؤسسات الصحية والصيادلة. تحذر فيها من إحتمال ترويج دواء مزيّف يحمل اسم SINTROM 4 MG، يستعمل في علاج اضطرابات التخثر.

وأكدت المديرية، أن المعلومات الواردة تشير إلى وجود خطر حقيقي من تسويق هذا المنتج المزيّف. داعية جميع الهياكل الصحية والصيدليات إلى اتخاذ إجراءات إستباقية، تشمل التحقق الدقيق من مصدر كل وحدة واردة من هذا الدواء. والامتناع عن صرفه في حال وجود شك حول أصالته. الإبلاغ الفوري عن أي كمية مشبوهة أو غير مطابقة.

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