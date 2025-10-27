تحذير من استخدام العبوات البلاستيكية لـ”تصبير الزيتون”

حذّرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، من استخدام البلاستيك المعاد تدويره، في عملية “تصبير الزيتون”.

وأشارت المنظمة، في منشور على موقع “فايسبوك”، إلى أن هذا البلاستيك المعاد تدويره يفرز مواد سامة ومسرطنة.

وأضافت إن هذه العبوات والأوعية، غير صالحة لإعادة الاستخدام، حتى للماء، فما بالك بالطعام الذي سيبقى فيها مدة طويلة.

وأوضحت المنظمة، أن هذه الجزيئات البلاستيكية والمواد المسرطنة تتحلل في الماء وتنتقل إلى الطعام كالزيتون وغيره. مما يجعل كل الطعام مسموما.

كما نصحت بتجنب استخدام هذه القارورات والأوعية، واستبدالها بالعبوات الزجاجية المتوفرة في الأسواق.