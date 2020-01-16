تحذير من استعمال دواء “smecta” للأطفال !

حذّرت مخابر سميكتا بالجزائر، من استعمال دواء “سميكتا” ، “smecta” للأطفال الأقل من سنتين.

وقالت منظمة حماية المستهلك، إن مخابر سميكتا بالجزائر، غيرت علبها، وأضافت التوصيات العالمية المعمول بها.

وقامت مخابر “سميكتا” بإضافة نكهات للدواء بنكهتي الفراولة والبرتقال.

وكانت المنظمة، قد أفادت، أن عديد الدول نشرت تنبيهات ومذكرات صحية للتحذير من وصف دواء سميكتا للأطفال اقل من سنتين.

وعدم وصف دواء “بديليكس” لأقل من 18 سنة،و”نيفروسكازيد” أو الأدوية التي يدخل في تركيبها المادة لأقل من 10 سنوات.

ودعت المنظمة المرضى إلى التقيد بوصفات الأطباء المعالجين خاصة فيما يخص بكمية الجرعات المحددة.