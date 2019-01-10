تحذير من تساقط أمطار رعدية تتعدى 40 ملم على 10 ولايات غدا

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار تكون أحيانا رعدية على الولايات الوسطى والشرقية غدا الجمعة.

وحسب نشرية لذات المصالح، فإن الأمطار ستتعدى 30 ملم على ولايات تيبازة، المدية، البليدة، الجزائر العاصمة وبومرداس.

وتمتد صلاحية هذه النشرية بداية من اليوم الخميس على الساعة التاسعة ليلا وإلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة الثالثة مساءً.

كما أن كمية الأمطار ستتعدى 40 ملم على ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة وشمال سطيف.

حيث تمتد صلاحية النشرية من اليوم الخميس على الساعة التاسعة ليلا إلى غاية يوم غد الجمعة من نفس التوقيت.