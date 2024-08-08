تحذير من تسونامي.. زلزالان قويان يضربان اليابان

ضرب زلزالان بقوة 6.9 و7.1 درجات قبالة جزيرة كيوشو في جنوب اليابان، اليوم الخميس.

وبحسب ماذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، فقد أدت قوة الزلزال إلى إصدار تحذيرات من احتمال حدوث أمواج مد عاتية “تسونامي” في عدة مناطق بجزيرتي كيوشو وشيكوكو في جنوب غرب البلاد.

وأضافت وكالة الأرصاد الجوية، أن هناك ملاحظات بشأن 3 ضربات إرتدادية طويلة على الأقل، ناتجة عن أحد الزلازل”.

وأشارت إلى أن السلطات المحلية أصدرت تحذيرات بشأن موجات “تسونامي” محتملة على المناطق الساحلية.

وأفادت تقارير إلى وصول موجة تسونامي إلى محافظة ميازاكي في جنوب غرب اليابان. ولم يعرف بعد ما إذا كان أي من الزلزالين قد تسبب بحدوث أضرار أو سقوط ضحايا.