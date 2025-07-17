تحذير من تسونامي.. زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب ألاسكا الأمريكية

ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة قبالة سواحل ولاية ألاسكا الأميركية، الأربعاء. ما إستدعى إصدار إنذار من تسونامي، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

ووقع الزلزال نحو الساعة 12:37 بالتوقيت المحلي، وحدّدت الهيئة مركزه على بعد نحو 87 كلم إلى جنوب بلدة ساند بوينت على عمق يبلغ 20.1 كلم.

وإثر الزلازل، أصدرت السلطات “تحذيراً” من تسونامي لجنوب ألاسكا وشبه جزيرة ألاسكا، لكنها سرعان ما خفّضته إلى “إنذار”.

وقال مركز التحذير من التسونامي في بالمر بولاية ألاسكا، إن إنذارا صدر لـ”جنوب ألاسكا وشبه جزيرة ألاسكا، وسواحل المحيط الهادئ من كينيدي إنترانس في ألاسكا “نحو 64 كلم جنوب غرب هومر.” إلى يونيميك باس في ألاسكا “نحو 128 كلم شمال شرق يونالاسكا”.

ونصح المركز سكان المنطقة بـ”الخروج من المياه والابتعاد عن الشواطئ والموانئ والمراسي والحواجز البحرية والخلجان والمنافذ”.