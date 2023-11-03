تحذير من رياح جدُ قوية على هذه الولايات اليوم

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية،من هبوب رياح قوية قد تتعدى 80 كلم/سا، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، تتراوح سرعة الرياح بين 60 إلى 70 كلم/سا وقد تتعدى 80 كلم/سا، وتستمر إلى غاية الساعة الثامنة ليلا.

وتتمثل لولايات المعنية بالنشرية، في كل من تلمسان، وعين تموشنت، ووهران، ومستغانم، الشلف وتيبازة.

فيما حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية، تتراوح سرعتها بين 60 إلى 70 كلم/ساوقد تتعدى 80 كلم/سا إلى غاية العاشرة ليلا.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من الجزائر العاصمة، والبليدة، وبومرداس، وتيزي وزو، وبجاية، وجيجل، وسكيكدة، عنابة والطارف.

بالإضافىة إلى ولايات البيض، وتيارت، والأغواط، والجلفة، والمسيلة، وأولاد جلال، وبسكرة، وباتنة، خنشلة وتبسة.