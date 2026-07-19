تحذير من محاولات نصب واحتيال إلكتروني بإستغلال صفة وحدات الدرك والأمن الوطني

أعلنت قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، المواطنين أنه تم خلال الأونة الأخيرة رصد محاولات نصب واحتيال إلكتروني. يقوم بها أشخاص مجهولين، ينتحلون صفة أفراد الدرك الوطني والأمن الوطني.

وحذّرت قيادة الدرك الوطني والأمن الوطني المواطنين في بيان لها، حيث أن الأشخاص المجهولين يتواصلون مع المواطنين عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل الإجتماعي. مطالبين إياهم بتقديم معلومات شخصية أو بيانات تتعلق بالبطاقة الذهبية أو الحسابات البريدية. وقد أسفرت هذه الممارسات الإحتيالية عن تعرض عدد من المواطنين لعمليات سلب أموالهم. بعد إفصاحهم عن بياناتهم السرية، مستغلين ثقتهم في المؤسسات الرسمية.

وفي هذا الإطار تؤكد قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني أن وحداتهما لا تطلب إطلاقا من المواطنين بأي وسيلة تواصل كانت بيانات البطاقة الذهبية أوالرقم السري.

ودعت قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني كافة المواطنين إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة والحذر. وعدم الإفصاح عن أي معلومات شخصية أو مصرفية، مهما كانت وسيلة التواصل المستعملة لأي شخص مهما كانت الصفة التي يدعيها. والإبلاغ الفوري عن أي محاولة إحتيال أو إنتحال صفة لدى مصالح الدرك الوطني أو الأمن الوطني حفاظا على أمنهم وسلامة ممتلكاتهم. أو الإتصال بالأرقام الخضراء 1055 / 1548.

كما جددت قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني إلتزامهما بمواصلة الجهود في مكافحة الجريمة الإلكترونية وحماية المواطنين وممتلكاتهم. وتعزيز الوعي بمخاطر أساليب الإحتيال المستحدثة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور