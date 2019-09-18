تحذير من مرض شبيه بالإنفلونزا قد يبيد 80 مليون إنسان!

حذر تقرير عالمي عن رئيس منظمة الصحة الصحة العالمية السابق، من تفشي مرض شبيه بالإنفلونزا، عبر العالم، قد يتسبب بوفاة نحو 80 مليون شخص.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، أشار التقرير الذي جاء بعنوان “العالم في خطر”، إن خطر إنتشار الوباء في العالم، خطر حقيقي.

وأشار الخبراء في التقرير، أن العامل المسبب لهذا المرض، سريع الحركة، ويتمتع بالقدرة على قتل عشرات الملاين من الناس.

وأضا ف الخبراء، إن المرض الشبيه بـ”الإنفلونزا الإسبانية”، قد ينتشر في جميع أنحاء العالم، خلال 36 ساعة، ويقتل 80 مليون شخص.

وحذر التقرير، من أن الجهود الحالية للتحضير لتفشي المرض تعتبر غير كافية. وأن التوصيات التي تم تقديمها في تقرير سابق، تجاهلها قادة العالم بشكل كبير.

وجاء في التقرير: “إننا نكثف الجهود عندما يكون هناك تهديد خطير، ثم ننسى بسرعة عندما ينحسر التهديد.. لقد حان الوقت لتتصرف”.