تحذير من مكملات غذائية ومستحضرات شبه صيدلانية مجهولة المصدر

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، من مكملات غذائية ومستحضرات شبه صيدلانية وخلطات عشبية، تروّج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المنظمة، إن هذه المواد المنتشرة بشكل مخيف، تبقى مجهولة المصدر والتركيبة.

ودعت المصلحة لعدم اقتناء هاته المواد لإمكانية تأثيرها السلبي والخطير على صحتهم، خاصة ما تعلق بالمكملات والمستحضرات الخاصة بزيادة أو خفض الوزن.

بالإضافة إلى المواد الموجهة لمعالجة أمراض الجلد وتساقط الشعر والقولون العصبي.

وأشارت المنظمة، إلى أن استهلاك هذه المواد، يؤدي لأمراض مستعصية كأمراض القلب، الكبد، الفشل الكلوي والإصابة بقرحات معدية.