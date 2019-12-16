تحذير من منتوج غذائي يحتوي على “فياغرا” قادم من المغرب

حذّرت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، من منتوج غذائي قادم من المغرب، يؤدي إلى الموت.

وأوضحت المنظمة، أن المنتوج، منع ترويجه لاحتوائه على مكونات حبوب المعروفة باسم “فياغرا”.

وأضافت المصلحة، أن السلطات الأمنية لمدينة مليلية “التابعة لسلطة إسبانيا”، شنت حملة ضد المنتوج.

كما فرضت غرامة 700 أورو على صاحب محل تجاري بتهمة “الترويج لمادة غذائية ممنوعة من دخول التراب الاسباني”.

ونقلت المنظمة تصريحات مستشارة الصحة بالحكومة المحلية، للمدينة، قائلة إنه تم اكتشاف مكونات لزيادة الرغبة الجنسية وتحفيز الانتصاب لدى الرجال”.

وقررت سلطات المدينة منع الترويج لها كونها “تشكل خطرا على صحة المستهلك، وبإمكانها التسبب في الوفاة”.