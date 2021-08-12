تحذير.. مياه طائرات “Canadair” قد تتسبب بجروح بليغة

أصدرت مصالح الحماية المدنية لولاية بجاية، بيانا، حذّرت فيه من خطورة تدفّق المياه من طائرت canadair أثناء إخمادها الحرائق .

وجاء في بيان ذات المصالح الموجه إلى سكان المناطق المتضررة من هذه الحرائق، “إن طائرتا canadair حطت بمطار بجاية. “وفي حال رأيتموها تحلق حول أماكن تواجدكم، ولم يكن لديكم الوقت للعودة إلى منازلكم ينصح بالاختباء في مكان آمن والإستلقاء لحماية رؤسكم.”

وأوضح المصدر نفسه، أن خزان طائرات canadair يحتوي على كمية كبيرة من المياه والتي تتدفق أثناء إخماد الحرائق من على مسافة أمتار قليلة فقط عن الأرض، ويمكن تتسبب بجروح بليغة في حالة التعرّض لها بشكل مباشر.