تحذير مُرعب للعالم الهولندي.. ترقبوا أضخم زلزال خلال أيام!

عاد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس لتحذيراته المرعبة، بعد فترة من الهدوء، وهذه المرة حذر من زلزال قد تتخطى قوته الـ8 درجات على مقياس ريشتر.

وحذر العالم من أن الأرض تتحرك ببطء بين المريخ ونبتون، مؤكداً أنه كان قد أشار إلى هذه الهندسة منذ نوفمبر الماضي.

وتوقع نشاطا زلزاليا ضخما وفرصة لحدوث هزة أرضية عنيفة قد تتخطى الـ8 درجات، بحسب مستويات الضغط التكتوني، خلال الـ24 ساعة القادمة.

وفي أحدث النشرات التي يقدمها العالم الهولندي بانتظام وينشرها على موقع الهيئة الجيولوجية التي يتبعها SSGEOS، قال إنه يمكن أن تؤدي الهندسة القمرية مع المريخ ونبتون إلى زلزال قوي في الأيام القليلة المقبلة.

ومن المحتمل أن تؤدي الهندسة القمرية في حوالي 29 من الشهر الحالي “اليوم” إلى زيادة النشاط الزلزالي.

وقال العالم الهولندي: “في النظام الشمسي نرى هندسة الزاوية اليمنى المزدوجة مع المريخ ونبتون.. هناك احتمال كبير أنه في غضون 2-3 أيام، يمكن أن نتعرض لزلزال قوي.. لقد حدث ذلك في الماضي.. نحن نعلم أن هذا النوع من الهندسة يمكن أن يؤدي إلى هذا النوع من النشاط الزلزالي”.

وقال إنه “من المحتمل جدًا أن نشهد زلزالًا قويًا خلال الـ 24 ساعة القادمة.. ويعتمد حدوث ذلك أم لا على حالة القشرة الأرضية”. مؤكداً أن هذا له علاقة كبيرة بالمريخ ونبتون، وكذلك بكوكبي المشتري وأورانوس.

وأوصى العالم الهولندي متابعيه بأن يكونوا في “حالة تأهب إضافي.. من الممكن أن نشهد زلزالًا كبيرًا خلال الـ24 ساعة القادمة”.

مضيفاً بالقول: “إذا حدث ذلك خلال الـ24 ساعة القادمة أو الأسابيع القليلة المقبلة، فسيكون الخامس من حيث الحجم خلال 20 عامًا.. لذلك فهو ليس مجرد حدث زلزالي”.

وقد تسببت تحذيرات هوغربيتس المتكررة في حالة من الهلع حول العالم، خاصة بعد أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

وأهمها كان توقعه بالزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي التركية في 6 فيفري الماضي والذي تسبب في سقوط أكثر من 50 ألف قتيل. وعشرات الآلاف من الجرحى والمشردين. حيث توقع هوغربيتس وقوع ذلك الزلزال قبلها بثلاثة أيام.