تحذير هام لكل من يملك البطاقة الذهبية

قدمت مؤسسة بريد الجزائر، عبر بيان لها اليوم السبت، نصائح لاستعمال آمن للبطاقة الذهبية.

وشددت المؤسسة، على أن البطاقة الذهبية مخصصة للاستعمال الشخصي فقط. ودعت لعدم مشاركة معلوماتكم الشخصية المتعلقة بالبطاقة الذهبية “رقم البطاقة، الإسم واللقب ورمز CVV” مع أي شخص.

كما دعت المؤسسة، للتأكد من مصداقية التطبيق قبل مشاركة أي معلومة خاصة بالبطاقة. والحرص على عدم تصوير بطاقتكم الذهبية أو مشاركتها مع أي شخص آخر.

وفي حال نسيان الرمز السري، يمكن إعادة طلب إصدار رمز سر جديد.

وذكرت المؤسسة، أن البطاقة الذهبية تتيح لكم إمكانية الإستفادة من تطبيق بريدي موب وECCP.