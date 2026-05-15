تحذير هام من بريد الجزائر

حذرت مؤسسة بريد الجزائر، من تزايد محاولات الاحتيال عبر اتصالات هاتفية ومواقع وصفحات وهمية تنتحل صفة المؤسسة بهدف سرقة البيانات الشخصية وكلمات السر والاستيلاء على الأموال.

وأكدت المؤسسة، عبر بيان لها، أنها لا تطلب أبداً معلومات سرية أو رموز تحقق عبر الهاتف.

كما دعت المؤسسة إلى عدم التفاعل مع أي روابط أو مواقع غير رسمية، وأكدت أن الموقع الرسمي والوحيد لخدمات ECCP هو:

www.eccp.poste.dz.

وفي حالة التعرض لأي عملية احتيال، دعت المؤسسة للتبليغ فوراً لدى مصالح الأمن أو عبر مركز خدمة الزبائن.