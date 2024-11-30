تحذير.. هذه الأطعمة لا يجب إعادة تسخينها

قال خبراء التغذية، أن هناك بعض الأطعمة التي يجب تسخينها مرة واحدة فقط، ولا يجب إعادة تسخينها أبدا.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن هناك بعض الأطعمة التي يجب تسخينها مرة واحدة فقط لسببين.

ويتعلق السبب الأول، بالمركبات الكيميائية لمكونات الوجبة، والتي يمكن أن تتغيير عند إعادة تسخينها. مما يؤدي إلى ظهور مواد سامة مرتبطة بمشاكل مثل تلف الكلى.

أما السبب الثاني هو أن السماح لبعض الأطعمة بالتبريد قبل التسخين قد يؤدي إلى تشجيع نمو البكتيريا. التي يصعب قتلها مثل الإشريكية القولونية والليستيريا.

وقالت أخصائية التغذية هاريني بالا، حسب ذات الصحيفة، أن هناك 3 أطعمة لا يجب إعادة تسخينها أبدا، وهي السبانخ والشاي والأرز.

وتحتوي السبانخ على حمض الأكساليك، وهي مادة غير ضارة عند تناولها نيئة. لكن عند إعادة تسخينها، يتبلور الحمض ليصبح ساما.

أما الشاي، فإن بكتيريا قد تكون خاملة فيه، ويمكن أن تصبح نشطة عند إعادة تسخينه.

وفيما يخص الأرز، فإنه وعند تبريده، يمكن أن تتكاثر عليه بكتيريا Bacillus cereus المقاومة للحرارة.

وحين يتم إعادة تسخين الأرز، فإن هذه البكتيريا تظل حية، مما يعرضنا لخطر التسمم الغذائي.