تحرجنا والدتي بقضاء شهر رمضان من كل عام في بيت صهرها

عندما قرأت المشكلة المطروحة عبر هذا المنبر في عدد الأمس، تشجعت كثيرا على طرح انشغالي، لأنها أيضا تخص والدتي.

ولم أقدم على هذه الخطوة إلا بعد مشاورة إخوتي الأربعة الذين باركوا الفكرة، باعتبارهم أيضا يشتكون من نفس الأمر وسوف أتقدم بطرح انشغالي.

نحن أبناء سيدة مسنة تجاوزت 70 سنة، ابنة وحيدة وخمسة ذكور، كل منا مستقل بحياته، أما والدتي فرفضت أن تقيم معنا، لأنها تفضل الاستقلالية بنفسها.

ويجب أن لا تفارق بيتها أبدا على حسب رأيها، مما جعلنا نتناوب على زيارتها، إذ يجب أن لا تقضي اليوم أبدا من دون زيارة واحد منا على الأقل.

هكذا نفعل حتى ألزمنا أولادنا وبناتنا وزوجاتنا بنفس الأمر، لكي لا تشعر والدتي بالوحدة.

ونفس الأمر تقوم به شقيقتي الوحيدة عندما تسمح لها الفرصة، باعتبارها ربة أسرة وأولادها في سن فتية تتطلب الرعاية والاهتمام بهم.

ما يحدث أنها للعام الخامس على التوالي، كلما حلّ رمضان شدت والدتي رحالها إلى بيت ابنتها، أو بمعنى أصح إلى بيت صهرها لتقضي شهرها هنالك.

فيتعذر علينا زيارتها المستمرة من جهة، ونتلقى كلمات اللوم والعتاب من كل الأهل من جهة أخرى، فنحن لم نحرمها من زيارة ابنتها.

لكننا ضد فكرة أن تداوم على هذا التصرف كل عام، فهل يحق لنا أن نطالبها بالعودة أم نترك لها حرية الاختيار؟