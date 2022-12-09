تحرش جنسي بالأطفال.. فضيحة جديدة للاتحادية الكاميرونية وإيتو !

فجر اليوم الجمعة الصحفي الفرنسي المُختص في التحقيقات الرياضية، رومان مولينا، فضيحة جديدة تخص الاتحادية الكاميرونية لكرة القدم.

حيث كشف، مولينا، عن توصله لشهادات حول فضائح تحرش جنسي بالأطفال من قبل مُدرب داخل أكاديمية لكرة القدم في الكاميرون.

كما أضاف مولينا:”تواصلت مع، صامويل إيتو وطلبت موقفه من القضية لكنه تهرب من مواجهة الفضيحة ونشرت الاتحادية بيانا تتهمني فيه بطلب رشوة”.

قبل أن يختم:”يا إيتو أنت سريع جدا في الكذب أكثر من السرعة في التدخل لحماية أطفال من خطر التحرش”.

ونشر، مولينا، صور تُوضح المحادثة الخاصة التي جمعته برئيس الاتحادية الكاميرونية لكرة القدم.