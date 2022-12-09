تحرش جنسي بالأطفال.. فضيحة جديدة للاتحادية الكاميرونية وإيتو !
فجر اليوم الجمعة الصحفي الفرنسي المُختص في التحقيقات الرياضية، رومان مولينا، فضيحة جديدة تخص الاتحادية الكاميرونية لكرة القدم.
حيث كشف، مولينا، عن توصله لشهادات حول فضائح تحرش جنسي بالأطفال من قبل مُدرب داخل أكاديمية لكرة القدم في الكاميرون.
كما أضاف مولينا:”تواصلت مع، صامويل إيتو وطلبت موقفه من القضية لكنه تهرب من مواجهة الفضيحة ونشرت الاتحادية بيانا تتهمني فيه بطلب رشوة”.
قبل أن يختم:”يا إيتو أنت سريع جدا في الكذب أكثر من السرعة في التدخل لحماية أطفال من خطر التحرش”.
ونشر، مولينا، صور تُوضح المحادثة الخاصة التي جمعته برئيس الاتحادية الكاميرونية لكرة القدم.
On est à quel niveau de mensonge ?
Voilà mes seules conversations avec Samuel Eto’o datées de mars 2022 à propos d’un coach pedophile à Bafoussam.
On n’a jamais parlé d’autre chose.
Vous êtes plus rapides pour mentir que protéger les enfants en tout cas. https://t.co/xdkrbdAUxe pic.twitter.com/OZ5tKAPR9c
— Romain Molina (@Romain_Molina) December 9, 2022
Mon avocat va se faire un plaisir.
Je n’ai même pas de mot devant ce communiqué et ce mensonge.
Si Samuel a un souci, il a mon numéro, il m’appelle et on finira déjà le job à Bafoussam, puis on parlera des gens qui font le racket en sélection.
Keep the faith
— Romain Molina (@Romain_Molina) December 9, 2022