تحرك “جزائري روسي صيني” يفضي إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن اليوم

أفضى تحرك جزائري روسي صيني إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن هذا الأربعاء (الساعة الرابعة بتوقيت نيويورك).

يأتي الاجتماع المرتقب في أعقاب التطورات الأخيرة واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران إثر استهداف الكيان الصهيوني مقر إقامته في طهران.

وستقام الجلسة الفورية (إحاطة مفتوحة) اليوم الأربعاء، في إطار بند جدول الأعمال: “الوضع في الشرق الأوسط”، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وتمّ الطلب من إدارة الشؤون السياسية تقديم إحاطة.