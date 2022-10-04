قناة النهار تحريات.. مشاهد صادمة حصرية ولا تصدق لحوادث مرور ممـ.ـيتة ودهـ.ـس للراجلين بقلم قناة النهار نشر في 04 أكتوبر 2022 - 22:26 تحريات شارك غرِّد أرسل 117 0 تحريات.. مشاهد صادمة حصرية ولا تصدق لحوادث مرور ممـ.ـيتة ودهـ.ـس للراجلين رابط دائم : https://nhar.tv/WApHq اقرأ أيضا عين الدفلى : تصدير شحنة من الكوابل الكهربائية نحو إيطاليا .. الشيلي وكوت ديفوار قناة النهار 20 سبتمبر وكأنك في العصر الحجري..إنهيار ممر يعزل سكان دوار أولاد بن خالد بسعيدة قناة النهار 29 سبتمبر وزير التعليم العالي يقف على إبتكارات طلبة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات قناة النهار 29 سبتمبر مراسيم تشييع جنازة الفنانة الراحلة فريدة صابونجي قناة النهار 17 سبتمبر طالع هابط: سكان حي الرملة بتسمسيلت يتفاجئون بتحويل مشروع مدرسة من طرف مقاول ويطالبون السلطات بالتدخل قناة النهار 22 سبتمبر الرئيس تبون يتسلم قميص المنتخب الوطني بإسمه هدية من حكيم مدان قناة النهار 14 سبتمبر شوفو حكايتي / أم تعاني من السرطان :" إبني تعرض لخطأ طبي وحرقولو عينيه" .. ترقبوها قناة النهار 16 سبتمبر البيض : وفـ.ـاة شخصين وجـ.ـرح اثنين اخرين في حادث مرور أليـ.ـم قناة النهار 27 سبتمبر طالع هابط: النوي يحيى رئيس الجمهورية على خطابه في لقاء الولاة ويوجه رسالة قوية للمسؤولين قناة النهار 25 سبتمبر فاسألوا : فضل التعفف عن السؤال قناة النهار 15 سبتمبر