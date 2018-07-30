تحرير أكثر من 120 ألف بروسي في السداسي الأول من 2018

كشفت مصالح أمن العاصمة، في ندوة صحفية عقدتها بمديرية الأمن العمومي، عن تسجيل 129932 غرامة جزافية محررة خلال السداسي الأول من السنة الجارية.

كما تم تسجيل توقيف 18753 مركبة منها 3800 وضعت في الحشر و3570 حالة مخالفة سجلت عن طريق الرادار.

وتم تأمين خلال نفس الفترة دائما 15 مليون مسافر من طرف شرطة الميترو والترامواي.

هذا وتم تسجيل خلال نفس الفترة 25842 قضية مسجلة، تمت معالجة 20316،تم حبس وإحالة، منهم 3693 شخص تم حبسهم وتوجيههم للعدالة.

أما فيما يخص المخدرات، تم تسجيل 9990 قضية مخدرات منها 10 ألاف أحيلوا للعدالة.